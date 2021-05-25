Курс валют в Україні 25 травня запам'ятається міцною гривнею і падінням долара
Як пише Politeka.net, прогнози експертів продовжують збуватися, в результаті чого долар стрімко втрачає свої позиції. За день "зелені" подешевшали ще на 3 копійки і досягли дуже вигідної для українців позиції. Євро, втім, здаватися не планує. На відміну від долара, європейська валюта за день покаже невелике зростання.
Так, у вівторок долари в обмінниках можна буде купити по 27,42 гривні. Євро продаватимуть по 33,49 гривень.
Варто відзначити, що в найближчий тиждень аналітики чекають подальше просідання валюти. Експерти впевнені, що долар продовжить дешевшати і вже через тиждень може досягти позначки 27,35 гривень.
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Раніше ми писали, що ситуація на валютному ринку дозволяє не тільки зміцнитися національній валюті, а й вивести платіжний баланс України в профіцит. Повідомляється, що на зміцнення гривні сильно впливає зростання цін на експортні товари, які продають українські виробники. Аналітики пояснюють, що ціни на світових ринках зросли до багаторічних максимумів. Додамо, що ситуація з курсом дозволить трохи стримати інфляцію в Україні.
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А ще Politeka писала, що гривня завдала нового удару по долару і євро: НБУ розкрив, яким буде курс валют.
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