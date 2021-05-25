Курс валют в Украине 25 мая запомнится крепкой гривной и падением доллара

Как пишет Politeka.net, прогнозы экспертов продолжают сбываться, в результате чего доллар стремительно теряет свои позиции. За день «зеленые» подешевели еще на 3 копейки и достигли очень выгодной для украинцев позиции. Евро, впрочем, сдаваться не планирует. В отличие от доллара, европейская валюта за день покажет небольшой рост.

Так, во вторник доллары в обменниках можно будет купить по 27,42 гривны. Евро будут продавать по 33,49 гривен.

Стоит отметить, что в ближайшую неделю аналитики ждут дальнейшее проседание валюты. Эксперты уверены, что доллар продолжит дешеветь и уже через неделю может достигнуть отметки 27,35 гривен.

Ранее мы писали, что ситуация на валютном рынке позволяет не только укрепиться национальной валюте, но и вывести платежный баланс Украины в профицит. Сообщается, что на укрепление гривны сильно влияет рост цен на экспортные товары, которые продают украинские производители. Аналитики объясняют, что цены на мировых рынках выросли до многолетних максимумов. Добавим, что ситуация с курсом позволит немного сдержать инфляцию в Украине.

Напомним, что гривна добьет доллар и евро, курсы снова рванут вниз: официальные данные от НБУ.

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