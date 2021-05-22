Гривня готується до нового ривка на початку наступного тижня: курси долара і євро знову знизяться

У суботу, 22 травня, в Україні будуть актуальними курси валют, встановлені на попередній банківський день – 21 травня. Так, курс долара триматиметься на позначці в 27,46 гривень, а курс євро складе 33,51 гривень.

Ситуація зміниться на початку наступного тижня, коли курси зарубіжних валют кинуться вниз по відношенню до гривні.

Так, у понеділок, 24 травня, курс долара знизиться на 1 копійку і досягне 27,45 гривень. Варто відзначити, що напередодні американська валюта трохи виросла в ціні, проте до цього її курс регулярно прагнув вниз з 11 травня.

У свою чергу, євро 24 травня подешевшає на 4 копійки. Курс європейської валюти досягне позначки в 33,47 гривень. Напередодні Євро також трохи виріс, проте, в понеділок гривні вдасться повернути свої позиції.

На міжбанку 21 травня курс долар у продажу впав на 5 копійок і склав 27,44 гривень, а курс в покупці досяг позначки в 27,42 гривень. Курс євро також впав на 12 копійок, склавши 33,43 гривень.

За прогнозами учасників ринку, найближчим часом відбудеться корекція курсу долара до 27,45 / 27,55 гривень, проте пізніше він повернеться до значень в 27,50-27,60 гривень.

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