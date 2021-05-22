Гривна готовится к новому рывку в начале следующей недели: курсы доллара и евро снова снизятся

В субботу, 22 мая, в Украине будут актуальными курсы валют, установленные на предыдущий банковский день – 21 мая. Так, курс доллара будет держаться на отметке в 27,46 гривен, а курс евро составит 33,51 гривен.

Ситуация изменится в начале следующей недели, когда курсы зарубежных валют устремятся вниз по отношению к гривне.

Так, в понедельник, 24 мая, курс доллара снизится на 1 копейку и достигнет 27,45 гривен. Стоит отметить, что накануне американская валюта немного выросла в цене, однако до этого ее курс регулярно стремился вниз с 11 мая.

В свою очередь, евро 24 мая подешевеет на 4 копейки. Курс европейской валюты достигнет отметки в 33,47 гривен. Накануне евро также немного вырос, однако, в понедельник гривне удастся вернуть свои позиции.

На межбанке 21 мая курс доллар в продаже упал на 5 копеек и составил 27,44 гривен, а курс в покупке достиг отметки в 27,42 гривен. Курс евро также упал на 12 копеек, составив 33,43 гривен.

По прогнозам участников рынка, в ближайшее время произойдет коррекция курса доллара до 27,45/27,55 гривен, однако позже он вернется к значениям в 27,50-27,60 гривен.

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