Гривна снова укрепила свои позиции, в то время как доллар обновил минимум за почти 9 месяцев

Согласно официальным данным от Национального банка Украины, 20 мая курсы доллара и евро снова снизятся по отношению к гривне.

Доллар, который падает еще с прошлой недели, обновит свое минимальное значение за период с конца августа прошлого года. Так, в четверг его курс снизится еще на 2 копейки и составит 27,41 гривен. В последний раз американская валюта была дешевле только 27 августа прошлого года, когда ее курс достиг 27,386 гривен.

Евро также ждет снижение в обменниках. Так, курс европейской валюты опустится на 5 копеек и составит 33,48 гривен. Стоит отметить, что в последнее время курс евро постоянно меняется разнонаправленными скачками.

На межбанке курс доллара в продаже 19 мая вырос на 1 копейку и составил 27,43 гривен, а курс в покупке достиг 27,41 гривен. В свою очередь, курс евро в продаже поднялся на 4 копейки – до отметки в 33,53 гривен.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни доллар продолжит сдавать позиции по отношению к гривне. Ожидается, что через неделю на межбанке он будет торговаться в районе 27,4 гривен.

Напомним, курс доллара стремительно летит вниз: данные НБУ "говорят" о рекорде за 9 месяцев.

Как сообщала Politeka, доллар резко подешевеет, а евро рванет вверх: каким будет курс валют от НБУ.

Также Politeka писала, что доллар рекордно упал, НБУ сообщил о триумфе гривны: каким будет курс валют.