После нового удара от гривны курс доллара пробьет минимум за последние восемь месяцев

Во вторник, 18 мая, украинская валюта еще сильнее укрепит свои позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют официальные курсы валют, озвученные Национальным банком Украины.

Так, доллар упадет еще на 6 копеек, достигнув отметки в 27,55 гривен. Это минимальный показатель для американской валюты за почти девять месяцев. Курс доллара опускался до более низкой отметки только 31 августа прошлого года, когда он составлял 27,4759 гривен.

В свою очередь, курс евро во вторник также слегка просядет под натиском гривны: он снизится на 3 копейки и достигнет 33,44 гривен. При этом, накануне европейская валюта, напротив, подорожала.

На межбанке 17 мая курсы иностранных валют изменились совсем незначительно. Так, курс доллара в продаже снизился на 1 копейку до 27,54 гривен, а курс в покупке составил 27,52 гривен. В свою очередь, курс евро в продаже поднялся на 1 копейку и составил 33,45 гривен.

Аналитики ожидают, что в ближайшую неделю курс доллара продолжит падать. По их прогнозу, уже через неделю на межбанке он достигнет 27,4 гривен.

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