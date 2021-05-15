Курс валют в Украине удивит поведением после выходных

Как передает Politeka.net, перед выходными украинская гривна застыла в весьма выгодном для себя положении. Доллар ослаб до 27,62 гривен за единицу и, согласно прогнозу НБУ, продолжит дешеветь после выходных. Евро поведет себя совершенно по другому, неожиданно ударив по гривне.

Отметим, что последние несколько недель существует тенденция к укреплению национальной валюты. Как и обещали экономические аналитики, к лету гривна окрепнет и достигнет пиковой цены. Тем более, что Украина ожидает поступление в резервы 2,73 млрд долларов от МВФ. Однако, уже к осени ожидается постепенная девальвация, а к новогодним праздникам курс может просесть до 28,8 гривен за доллар.

17 мая, после выходных, доллар в обменниках будет стоить 27,61 гривну. Европейская валюта неожиданно подорожает на 10 копеек. В понедельник евро будут продавать по 33,47 гривен.

Эксперты ожидают, что уже на следующей неделе мы увидим курс в районе 27,5 гривен за доллар. Отмечается, что регулятор не будет сдерживать курс и выкупать избыточное предложение валюты. Впрочем, и спрос на валюту в ближайшее время расти не должен.

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