Гривня в кінці тижня завдасть удару по долару і євро, зміцнивши свої позиції в обмінниках

Так, обидві іноземні валюти 14 травня чекає зниження курсу, про що свідчать офіційні цифри, представлені Нацбанком.

Варто відзначити, що долар подешевшає не на багато – всього на 1 копійку. Проте через це курс американської валюти опуститься до свого мінімального показника за останні 8 місяців. Він складе 27,6273 гривень. Востаннє долар коштував менше тільки 2 вересня минулого року, коли його курс становив 27,6049 гривень.

У свою чергу, курс євро чекає більш різке падіння. Він опуститься на 12 копійок і досягне 33,37 гривень. Євро знижується вже другий банківський день поспіль.

На міжбанку ситуація також складається вдало для гривні. 13 травня курс долара у продажу став дешевшим на 0,5 копійок, досягнувши 27,63 гривень, а курс купівлі склав 27,61 гривень. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку і досяг 33,42 гривень.

Експерти прогнозують, що в найближчі банківські дні динаміка курсу долара не зміниться. В обмінниках варто чекати цифр в діапазоні від 27,70 до 27,90 гривень.

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