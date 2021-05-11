Курс валют в Украине 11 мая станет не самым удачным для национальной валюты

Как передает Politeka.net, вторые длинные выходные негативно отразились на гривне. Как объясняли эксперты, майские праздники стали полем для противостояния интересов крупных игроков на валютном рынке. Именно из-за этого жители Украины в последнее время наблюдали курсовые качели.

После вторых выходных мая гривну ожидает очередное падение. При чем подешевеет национальная валюта как по отношению к доллару, так и к евро.

Европейскую валюту в обменниках будут продавать по 33,49 гривен за единицу. Доллар подорожает на 4 копейки и будет стоить 27,76 гривен. Стоит отметить, что такое подорожание не сильно отразится на простых украинцах, которые покупают валюту в небольших объемах.

Несмотря на небольшое проседание гривны эксперты считают, что летом мы увидим ее укрепление. Аналитики считают, что украинцы могут увидеть доллар по 27 гривен. Однако в ближайшую неделю курс так и будет находиться в пределах 27,70-27,90 гривен за доллар. В ближайшее время не стоит ждать сильных курсовых качелей, поскольку у Украины достаточно резервов, чтобы поддерживать курс.

Добавим, что, по словам экспертов, к концу года доллар значительно подорожает и будет стоить на 1-1,5 гривны дороже, чем сейчас.

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