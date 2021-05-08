Курси долара і євро в Україні завмерли на час свят, проте готуються до нового стрибка після них

Найближчими днями українців знову чекають довгі вихідні по 10 травня включно. На ці дні в країні будуть дійсними курси іноземних валют, встановлені Національним банком на п'ятницю, 7 травня.

Таким чином, 8 травня курс долара складе 27,72 гривень, а курс євро – 33,41 гривень.

Ці цифри зміняться тільки у вівторок, 11 травня. Причому, після свят гривню чекає неприємний сюрприз.

Так, американська валюта подорожчає на 4 копійки. Її курс досягне позначки в 27,76 гривень. Варто відзначити, що до цього долар, навпаки, подешевшав по відношенню до гривні.

Євро також завдасть удару по українській валюті: його курс зросте на 8 копійок і досягне 33,49 гривень. Він підвищується другий банківський день поспіль.

На міжбанку ситуація склалася також не на користь української валюти. Так, 7 травня курс долара у продажу залишився незмінним-27,76 гривень, а курс в покупці склав 27,74 гривень. А ось курс євро в продажу підскочив відразу на 17 копійок – до 33,65 гривень.

Втім, експерти прогнозують, що в травні курс долара продовжить знижуватися по відношенню до гривні, проте цей процес буде повільним.

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