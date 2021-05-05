Курс доллара в Украине может резко измениться в ближайшее время

Так, эксперты ожидают падения «зеленого» до отметки в 27,5 грн/$ в первую неделю мая, пишет «Обозреватель».

Среди причин изменения курса называют мнижение угрозы военной агрессии со стороны РФ, праздники, рост цен на украинское сырье за границей.

Старший аналитик компании Empori group Артем Беркович отмечает, что основная причина укрепления гривны в том, что в период майских праздников курс конвертации валютных накоплений населения должен быть невыгодным. Это традиционная динамика за многие годы.

Свою роль играют и другие факторы:

роста цен на экспортируемые Украиной товары;

МВФ готовится к выдаче транша финансовой поддержки уже в сентябре текущего года;

поддержку гривне окажет решение НБУ в апреле этого года повысить ставку до 7,5%;

большинство спекулятивно настроенных участников валютных торгов в Украине сейчас будут активно продавать валюту, что будет поддерживать стабильность гривни.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, считает, что стоимость валюты может опуститься до 27,6 грн/$. Настроения на рынке преимущественно оптимистичные, перед праздниками активнее сдает волюту население, что обеспечивает дополнительное предложение на рынке.

А иностранцы возобновили покупки гривневых ОВГЗ.

По его прогнозу в ближайшее время курс будет и дальше двигаться в коридоре 27,60-27,80 гривен за доллар.

Отметим, 5 мая доллары в обменниках можно купить за 27,73 гривны, хотя в пятницу их продавали по 27,75 гривен. Две копейки не сильно влияют на потребительский спрос, но тенденция к укреплению гривны очевидна.

Евро же подешевел на 13 копеек. В обменниках европейскую валюту можно будет купить за 33,51 гривну.

Напомним, что доллар и евро затаились на время праздников: что будет с гривной.

Как Politeka писала, что доллар и евро замерли перед обвалом, гривна готовится к наступлению: какими будут курсы валют.

Также Politeka сообщала, что гривна после выходных устроит встряску доллару и евро, в НБУ озвучили курс валют: каких цифр ждать в обменниках.