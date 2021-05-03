Курс валют в Украине после выходных немного изменится, показав укрепление гривны

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Нацбанка Украины, в среду после выходных украинская гривна покажет небольшой рост. Как и обещали экономические эксперты, к лету гривна будет демонстрировать стабильность, а ее курс будет становиться все более выгодным.

Так, после майских праздников гривна отнимет по несколько копеек у доллара и евро. «Зеленые» подешевеют на 2 копейки. 5 мая в обменниках их можно будет купить за 27,73 гривны.

Евро просядет на более серьезную сумму. В среду европейскую валюту можно будет купить за 33,51 гривну. Это на 13 копеек дешевле, чем в пятницу.

Стоит отметить, что летом эксперты ожидают более серьезного рывка от гривны. Ожидается, что курс может просесть до 27-27,5 гривен за доллар. Существенной девальвации в ближайшие два-три месяца ждать не стоит, поскольку Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить этого.

Правда, период стабильности не продлится долго и уже с осени гривну ждет период девальвации. Аналитики считают, что к концу года курс доллара в Украине составит 28,8 гривен.

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