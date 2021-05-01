Що чекає на українців після свят

Курс іноземних валют в Україні на час травневих свят залишиться незмінним, але відразу після них гривня зможе зміцнити свої позиції

Як відомо, через Великдень і День праці, які цього року випадають на суботу та неділю, українців чекають довгі вихідні з 1 по 4 травня включно. Ці дні будуть неробочими, тому курси іноземних валют змінюватися не будуть і збережуться на відмітках, встановлених Національним банком України ще на п'ятницю, 30 квітня.

Таким чином, 1 травня курс долара складе 27,75 гривень, а курс євро – 33,64 гривень.

Курси оновляться лише в середу, 5 травня. При цьому, відразу після свят гривня почне рости.

Так, долар подешевшає а 2 копійки, і його курс складе 27,73 гривень. Американська валюта знижується вже другий банківський день поспіль.

Євро після різкого стрибка перед вихідними чекає настільки ж різкий відкат назад. Так, курс європейської валюти впаде на 14 копійок і складе 33,51 гривень.

Варто відзначити, що курс долара на міжбанку також трохи подешевшав. Так, 30 Квітня курс американської валюти у продажу впав на 2 копійки до 27,72 гривень, а курс в покупці – до 27,70 гривень.

У свою чергу, курс євро у продажу подорожчав на 6 копійок до 33,62 гривень.

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