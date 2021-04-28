Курсы доллара и евро в Украине продолжают падать, в то время как гривна укрепляет свои позиции

Зарубежные валюты дешевеют уже несколько дней подряд. Согласно официальным цифрам, опубликованным Национальным банком Украины, эта тенденция сохранится и в среду, 28 апреля.

В частности, доллар подешевеет на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Его курс достигнет отметки в 27,77 гривен.

Стоит отметить, что курс американской валюты начал падать еще три дня назад: сразу после того, как он достиг своего максимального значения с начала февраля.

Курс евро 28 апреля также ждет заметный рывок вниз. Европейская валюта подешевеет на 10 копеек и ее курс составит 33,55 гривен.

Ситуация с курсом евро аналогична доллару: валюта также дешевеет третий день подряд после скачка вверх.

На межбанке доллар и евро также дешевеют по отношению к гривне. 27 апреля курс американской валюты в продаже упал на 9 копеек и составил 27,75 гривен, а курс в покупке достиг 27,73 гривен. Курс евро в продаже упал на 5 копеек и достиг отметки в 33,53 гривен.

Эксперты ожидают, что в ближайшие дни курс доллара опустится еще ниже, однако падение будет незначительным.

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