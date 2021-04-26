Курс валют в Украине 26 апреля обрадует укреплением национальной валюты

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Нацбанка Украины, в понедельник гривна покажет хорошие результаты. После длительного периода девальвации гривна наконец-то собралась с силами и наверстала упущенное. 26 апреля национальная валюта подрастет в цене по отношению как к доллару, так и к евро.

В понедельник доллары будут продавать по 27,9 гривен, хотя в пятницу их продавали по 28,06 гривен. Таким образом, за выходные «зеленые» подешевели сразу на 16 копеек.

Евро тоже будут продавать дешевле, чем в пятницу. 26 апреля европейскую валюту будут продавать по 33,67 гривен.

Ранее мы писали, что экономический эксперт Александр Хмелевской прогнозировал весенние колебания курса валют. Он отмечал, что курс может меняться ежедневно – то расти, то падать. Как объясняет эксперт, подобные курсовые качели указывают на то, что на украинском рынке работают спекулянты, которые стремятся получить прибыль за счет изменения курса.

При этом, по словам эксперта, весной мы увидим постепенное снижение курса и укрепление гривны. Летом ожидается пик национальной валюты – она будет в самом выгодном положении, после чего начнет медленно девальвировать.

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