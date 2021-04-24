Після різкого стрибка вгору напередодні вихідних курси долара і євро чекає настільки ж різкий відкат назад

Про це свідчать офіційні цифри, опубліковані Національним банком України. Нагадаємо, що перед вихідними іноземні валюти завдали подвійного удару по гривні, оновивши свої максимальні значення за останній час.

Так, станом на п'ятницю, 23 квітня, курс долара становив 28,06 гривень, а курс євро – 33,81 гривень. Відзначимо, що ці ж значення будуть актуальні і в суботу, 24 квітня.

Для американської валюти ця цифра стала максимальною за останні два місяці: останній раз долар був дорожчим тільки 1 лютого (28,13 гривень). Європейська валюта, у свою чергу, досягла максимальної ціни з 1 березня (33,84 гривень).

Однак, такі курси протримаються зовсім недовго, адже вже з початку наступного тижня їх чекає відкат. Так, у понеділок, 26 квітня, Долар подешевшає відразу на 16 копійок, і його курс складе 27,90 гривень. При цьому в п'ятницю американська валюта виросла всього на 1 копійку.

Євро також чекає ривок вниз. 26 квітня курс європейської валюти опуститься на 14 копійок – до 33,67 гривень.

Втім, на міжбанку спостерігається зворотна ситуація. Так, 23 квітня курс долара у продажу піднявся на 1 копійку і склав 27,94 гривень, а в покупці досяг 27,92 гривень. Курс євро в продажу підскочив відразу на 11 копійок і склав 33,70 гривень.

Нагадаємо, долар і євро доб'ють гривню, курси різко підскочать до нових максимальних цифр: НБУ розкрив деталі.

Як повідомляла Politeka, гривня стрімко летить вгору, все сталося за лічені хвилини: в чому причина.

Також Politeka писала, що долар і євро розійдуться в різні боки, здивувавши курсом валют: в НБУ розповіли, що буде з гривнею.