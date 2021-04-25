Як передає Politeka.net , про це свідчать свіжі дані від Національного банку України, який встановив новий курс валют.

Відзначимо, в неділю, 25 квітня, збережеться ще колишній курс, встановлений в попередній банківський день: один "вічнозелений" обійдеться в 28,06 гривень і 33,81 гривень - одна європейська валюта.

Але вже після вихідних, у понеділок, 26 квітня, долар і євро значно поступляться гривні, втративши свої "п'ятничні" позиції. Згідно з новими даними Нацрегулятора, долар 26 квітня встановлений на рівні 27,9 грн/$ , що на 16 копійок менше, ніж у попередній банківський день. А євро подешевшав на 14 копійок - його курс складе 33,67 грн/€.

Курс долара на міжбанку 23 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,89 гривень за долар, курс в покупці до 27,87 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 33,56 гривень за євро.

Нагадаємо, за словами економічного експерта Олександра Хмелевського, навесні в Україні спостерігаються коливання валюти, коли курс за один день то зростає, то падає. Він переконаний, що реагувати на них і купувати або продавати долар, не варто. Оскільки курсові коливання всього лише вказують на те, що на ринку працюють спекулянти, які прагнуть отримати прибуток за рахунок них.

Також аналітик застерігає, що домінуючою тенденцією навесні буде поступове зниження курсу гривні. Але суттєвої девальвації в найближчі два-три місяці чекати не варто, оскільки Україна має достатні валютні резерви, щоб не допустити цього.

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