Курси долара і євро оновлять свої максимальні значення після нового падіння гривні
Іноземні валюти завдадуть подвійного удару по гривні вже в п'ятницю, 23 квітня. Про це свідчать офіційні цифри, представлені Національним банком України.
Долар подорожчає не на багато - всього на 1 копійку. Його курс досягне позначки у 28,06 гривень. Втім, навіть таке незначне зростання дозволило курсу американської валюти піднятися до свого максимуму за останні місяці. Вищими відповідні цифри були тільки 1 лютого, коли офіційний курс долара склав 28,13 гривень.
Євро також досяг максимальної позначки за останній час. Стрибок його курсу 23 квітня буде ще більш помітним: він підвищиться відразу на 12 копійок і складе 33,81 гривень. Це максимальний показник для євро з початку минулого місяця. Попередній рекорд був 1 березня, коли курс європейської валюти досяг 33,84 гривень.
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У той же час, на міжбанку ситуація виявилася більш сприятливою для гривні. Так, 22 квітня курс долара у продажу впав на 16 копійок і досяг 27,93 гривень, а курс в покупці склав 27,91 гривень.
Євро у продажу також різко подешевшав. Його курс впав на 14 копійок і склав 33,59 гривень.
За прогнозами експертів в найближчий тиждень Долар продовжить дорожчати по відношенню до гривні, проте зміни курсу будуть незначними.
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