Курс валют в Украине 27 апреля подтвердит тенденцию к укреплению гривны

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные НБУ, после выходных гривна показывает рост по отношению как к евро, так и к доллару. Как и обещали аналитики, к лету мы увидим взлет национальной валюты, а в середине лета будет самый выгодный курс – гривна будет в своей самой сильной точке.

Во вторник национальная валюта окрепнет на несколько копеек. Доллар подешевеет на 5 копеек, а евро на 2 копейки. Таким образом, «зеленые» в обменниках можно будет купить за 27,85 гривен, а европейскую валюту будут продавать по 33,65 гривен.

Ранее мы писали, что аналитик Александр Хмелевской прогнозировал гривне крепкие позиции, несмотря на регулярные колебания курса. По словам эксперта, не стоит реагировать на незначительные скачки, поскольку они указывают лишь на то, что на рынке работают спекулянты, которые стремятся получить прибыль.

Хмелевской предупреждает, что весной гривна будет постепенно крепнуть, а курс доллара становиться все выгоднее. Добавим, что в ближайшие два-три месяца не стоит ждать девальвации гривны, поскольку Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить этого.

Аналитики отмечают, что заработать на курсовой разнице сейчас будет очень трудно, поскольку курс не меняется кардинально. Покупать валюту для кратковременных сбережений тоже не советуют. Эксперты напоминают, что недавно НБУ повысил ставку до 7,5%, что повлияет на стабильность гривны на ближайшие месяцы.

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