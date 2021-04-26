Курс валют в Україні 26 квітня обрадує зміцненням національної валюти

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Нацбанку України, в понеділок гривня покаже хороші результати. Після тривалого періоду девальвації гривня нарешті зібралася з силами і надолужила згаяне. 26 квітня національна валюта підросте в ціні по відношенню як до долара, так і до євро.

У понеділок долари продаватимуть по 27,9 гривень, хоча в п'ятницю їх продавали по 28,06 гривень. Таким чином, за вихідні «зелені» подешевшали відразу на 16 копійок.

Євро теж продаватимуть дешевше, ніж у п'ятницю. 26 квітня європейську валюту продаватимуть по 33,67 гривень.

Раніше ми писали, що економічний експерт Олександр Хмелевський прогнозував весняні коливання курсу валют. Він зазначав, що курс може змінюватися щодня - то зростати, то падати. Як пояснює експерт, подібні курсові гойдалки вказують на те, що на українському ринку працюють спекулянти, які прагнуть отримати прибуток за рахунок зміни курсу.

При цьому, за словами експерта, навесні ми побачимо поступове зниження курсу і зміцнення гривні. Влітку очікується пік національної валюти - вона буде в найвигіднішому становищі, після чого почне повільно девальвувати.

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