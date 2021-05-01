Курс иностранных валют в Украине на время майских праздников останется неизменным, но сразу после них гривна сможет укрепить свои позиции

Как известно, из-за Пасхи и Дня труда, которые в этом году выпадают на субботу и воскресенье, украинцев ждут длинные выходные с 1 по 4 мая включительно. Эти дни будут нерабочими, поэтому курсы иностранных валют меняться не будут и сохранятся на отметках, установленных Национальным банком Украины еще на пятницу, 30 апреля.

Таким образом, 1 мая курс доллара составит 27,75 гривен, а курс евро – 33,64 гривен.

Курсы обновятся лишь в среду, 5 мая. При этом, сразу после праздников гривна начнет расти.

Так, доллар подешевеет а 2 копейки, и его курс составит 27,73 гривен. Американская валюта снижается уже второй банковский день подряд.

Евро после резкого скачка перед выходными ждет столь же резкий откат назад. Так, курс европейской валюты упадет на 14 копеек и составит 33,51 гривен.

Стоит отметить, что курс доллара на межбанке также немного подешевел. Так, 30 апреля курс американской валюты в продаже упал на 2 копейки до 27,72 гривен, а курс в покупке – до 27,70 гривен.

В свою очередь, курс евро в продаже подорожал на 6 копеек до 33,62 гривен.

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