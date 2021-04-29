Курс валют в Украине 29 апреля удивит разным поведением доллара и евро

Как передает Politeka.net, в четверг курс валют запомнится падением евро, а вот доллар возобновит рост после нескольких дней проседания. Гривна при этом будет чувствовать себя уверенно. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

«Зеленые» в обменниках можно можно будет купить по 27,78 гривен – всего на 1 копейку дороже, чем в среду.

А вот евро будут продавать дешевле на 3 копейки. В обменниках европейскую валюту можно будет приобрести за 33,52 гривны.

Несмотря на небольшие курсовые скачки, гривна показывает уверенную тенденцию к укреплению. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие несколько месяцев гривна будет стабильна, а доллар постепенно будет дешеветь. В ближайшие два-три месяца не стоит ждать девальвации гривны, поскольку Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить этого.

Ранее мы писали, что заработать на курсовой разнице в ближайшее время не получится, поскольку курс не меняется кардинально. Аналитики не советуют покупать иностранную валюту для кратковременных сбережений. Для более длительных сбережений доллар и евро все еще остаются хорошим вложением.

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