Курси долара і євро в Україні продовжують падати, в той час як гривня зміцнює свої позиції

Зарубіжні валюти дешевшають вже кілька днів поспіль. Згідно з офіційними цифрами, опублікованими Національним банком України, ця тенденція збережеться і в середу, 28 квітня.

Зокрема, долар подешевшає на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем. Його курс досягне позначки у 27,77 гривень.

Варто відзначити, що курс американської валюти почав падати ще три дні тому: відразу після того, як він досяг свого максимального значення з початку лютого.

Курс євро 28 квітня також чекає помітний ривок вниз. Європейська валюта подешевшає на 10 копійок і її курс складе 33,55 гривень.

Ситуація з курсом євро аналогічна долару: валюта також дешевшає третій день поспіль після стрибка вгору.

На міжбанку долар і євро також дешевшають по відношенню до гривні. 27 квітня курс американської валюти у продажу впав на 9 копійок і склав 27,75 гривень, а курс в покупці досяг 27,73 гривень. Курс ЄВРО у продажу впав на 5 копійок і досяг позначки в 33,53 гривень.

Експерти очікують, що найближчими днями курс долара опуститься ще нижче, проте падіння буде незначним.

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