Курс валют в Украине в пятницу, 30 апреля, будет интересен разным поведением доллара и евро
Как передает Politeka.net со ссылкой на данные НБУ, перед длительными выходными доллар немного просядет в цене, а евро, наоборот, вырвется вперед. Такое поведение иностранной валюты интересно тем, что за день до этого доллар показывал рост, а евро проседало в цене. За день тенденция кардинально изменилась.
Так, в пятницу «зеленые» в обменниках можно будет купить за 27,75 гривен, в то время как днем раньше их продавали на 3 копейки дешевле.
Евро будет вести себя по-другому. За день европейская валюта подорожает на 12 копеек. Перед выходными курс замрет на отметке 33,64 гривны за евро.
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Ранее мы сообщали, что, несмотря на небольшие курсовые скачки, гривна к лету будет укрепляться и показывать рост. По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько месяцев гривна будет стабильна, а доллар постепенно будет дешеветь. Ждать девальвации гривны в ближайшее время не стоит, поскольку Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить этого.
Отмечается, что самый выгодный курс гривны будет летом, после чего с осени национальная валюта начнет постепенно девальвировать.
Напомним, что новые правила для кредитов и депозитов, в Нацбанке объявили, что изменится: "С сегодняшнего дня...".
Как сообщала Politeka, доллар отвоюет позиции, а гривна атакует евро: каким будет свежий курс валют от НБУ.
Также Politeka писала, что гривна добьет доллар, американская валюта не выдержала натиска: НБУ раскрыл новый курс валют.