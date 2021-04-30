Курс валют в Украине в пятницу, 30 апреля, будет интересен разным поведением доллара и евро

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные НБУ, перед длительными выходными доллар немного просядет в цене, а евро, наоборот, вырвется вперед. Такое поведение иностранной валюты интересно тем, что за день до этого доллар показывал рост, а евро проседало в цене. За день тенденция кардинально изменилась.

Так, в пятницу «зеленые» в обменниках можно будет купить за 27,75 гривен, в то время как днем раньше их продавали на 3 копейки дешевле.

Евро будет вести себя по-другому. За день европейская валюта подорожает на 12 копеек. Перед выходными курс замрет на отметке 33,64 гривны за евро.

Ранее мы сообщали, что, несмотря на небольшие курсовые скачки, гривна к лету будет укрепляться и показывать рост. По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько месяцев гривна будет стабильна, а доллар постепенно будет дешеветь. Ждать девальвации гривны в ближайшее время не стоит, поскольку Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить этого.

Отмечается, что самый выгодный курс гривны будет летом, после чего с осени национальная валюта начнет постепенно девальвировать.

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