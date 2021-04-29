Курс валют в Україні 29 квітня здивує різною поведінкою долара і євро

Як передає Politeka.net, в четвер курс валют запам'ятається падінням євро, а ось долар відновить зростання після декількох днів просідання. Гривня при цьому буде відчувати себе впевнено. Про це свідчать дані НБУ.

"Зелені" в обмінниках можна можна буде купити по 27,78 гривень – всього на 1 копійку дорожче, ніж у середу.

А ось євро продаватимуть дешевше на 3 копійки. В обмінниках європейську валюту можна буде придбати за 33,52 гривні.

Незважаючи на невеликі курсові скачки, гривня показує впевнену тенденцію до зміцнення. Експерти прогнозують, що в найближчі кілька місяців гривня буде стабільна, а долар поступово буде дешевшати. У найближчі два-три місяці не варто чекати девальвації гривні, оскільки Україна має достатні валютні резерви, щоб не допустити цього.

Раніше ми писали, що заробити на курсовій різниці найближчим часом не вийде, оскільки курс не змінюється кардинально. Аналітики не радять купувати іноземну валюту для короткочасних заощаджень. Для більш тривалих заощаджень долар і євро все ще залишаються хорошим вкладенням.

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