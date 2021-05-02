Відразу після свят гривня зможе відігратися на доларі і євро за попередні "приниження"

Цього року українці відпочивають на травневі свята чотири дні поспіль-з 1 по 4 травня включно. Протягом святкових днів курси валют в країні будуть незмінними.

Таким чином, у неділю, 2 травня, курс долара залишиться на позначці в 27,75 гривень, а курс євро складе 33,64 гривень.

Нові цифри українці побачать в обмінниках вже 5 травня – в перший робочий день після свят. Для української валюти робочий тиждень почнеться з зростання, про що свідчать цифри, опубліковані Нацбанком.

Зокрема, долар після відпочинку стане дешевше на 2 копійки. Таким чином, його курс впаде до позначки в 27,73 гривень.

У свою чергу, курс євро обвалиться відразу на 14 копійок, досягнувши позначки в 33,51 гривень.

А ось на міжбанку ситуація виявилася не такою позитивною для гривні. Так, 30 квітня курс долара в продажу подорожчав на 7 копійок і склав 27,81 гривень, а курс в покупці опинився на позначці в 27,78 гривень. Проте курс євро в продажу трохи впав: він знизився на 1 копійку і досяг 33,57 гривень.

Раніше аналітики прогнозували, що до кінця року курс долара в Україні складе 28,8 гривень.

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