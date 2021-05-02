Сразу после праздников гривна сможет отыграться на долларе и евро за предыдущие «унижения»

В этом году украинцы отдыхают на майские праздники четыре дня подряд – с 1 по 4 мая включительно. В течение праздничных дней курсы валют в стране будут неизменными.

Таким образом, в воскресенье, 2 мая, курс доллара останется на отметке в 27,75 гривен, а курс евро составит 33,64 гривен.

Новые цифры украинцы увидят в обменниках уже 5 мая – в первый рабочий день после праздников. Для украинской валюты рабочая неделя начнется с роста, о чем свидетельствуют цифры, опубликованные Нацбанком.

В частности, доллар после отдыха станет дешевле на 2 копейки. Таким образом, его курс упадет до отметки в 27,73 гривен.

В свою очередь, курс евро обвалится сразу на 14 копеек, достигнув отметки в 33,51 гривен.

А вот на межбанке ситуация оказалась не столь положительной для гривны. Так, 30 апреля курс доллара в продаже подорожал на 7 копеек и составил 27,81 гривен, а курс в покупке оказался на отметке в 27,78 гривен. Тем не менее курс евро в продаже немного упал: он понизился на 1 копейку и достиг 33,57 гривен.

Ранее аналитики прогнозировали, что к концу года курс доллара в Украине составит 28,8 гривен.

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