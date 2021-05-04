В последний день праздников курсы иностранных валют в Украине замрут перед грядущим обвалом

Вторник, 4 мая, будет нерабочим днем в связи с празднованием Пасхи в воскресенье. Таким образом, в этот день в Украине будут актуальными курсы доллара и евро установленные на пятницу, 30 апреля.

Напомним, что курс доллара в последний банковский день составил 27,75 гривен, а курс евро – 33,64 гривен.

Впрочем, уже в среду, 5 мая, цифры в обменниках изменятся. Доллар ждет падение на 2 копейки – до 27,73 гривен. В свою очередь, евро подешевеет сразу на 14 копеек – до 33,51 гривен.

Стоит отметить, что американскую валюту в ближайшие дни ждет еще большее падение, о чем рассказал в комментарии РБК-Украина Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. Он уточнил, что уже через неделю курс доллара на межбанке может достичь около 27,6 гривен, в то время как приобрести валюту наличкой можно будет за 27,5/27,7 гривен.

Добавим, что на межбанке 30 апреля курс доллара в продаже подскочил на 7 копеек – до 27,81 гривен, а курс в покупке оказался на отметке в 27,78 гривен. А вот курс евро в продаже немного подешевел: он стал меньше на 1 копейку и составил 33,57 гривен.

Напомним, гривна после выходных устроит встряску доллару и евро, в НБУ озвучили курс валют: каких цифр ждать в обменниках.

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