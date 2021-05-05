Курс валют в Украине 5 мая запомнится укреплением национальной валюты
Как передает Politeka.net, на официальном сайте НБУ опубликовали свежий прогноз курса валют. За продолжительные выходные гривна немного подросла и показала хороший результат. В среду и доллар, и евро потеряют несколько копеек и станут более доступными.
Доллары в обменниках 5 мая можно будет купить за 27,73 гривны, хотя в пятницу их продавали по 27,75 гривен. Две копейки не сильно влияют на потребительский спрос, но тенденция к укреплению гривны очевидна.
Евро просядет в цене более существенно, подешевев на 13 копеек. В обменниках европейскую валюту можно будет купить за 33,51 гривну. Такое укрепление гривны намного приятнее.
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Отметим, что к лету украинская гривна будет постепенно укрепляться. По прогнозам аналитиков, пик гривны придется на середину лета, после чего курс вернется к нынешним показателям, а осенью и вовсе поползет вверх. Ожидается, что к зиме гривна будет девальвировать, вплоть до 28,8 гривен за доллар.
Ранее мы писали, что американскую валюту в ближайшие дни ждет еще большее падение. Аналитики считают, что уже через неделю курс доллара на межбанке может достичь 27,6 гривен.
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Также Politeka сообщала, что гривна после выходных устроит встряску доллару и евро, в НБУ озвучили курс валют: каких цифр ждать в обменниках.