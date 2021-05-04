В останній день свят курси іноземних валют в Україні замруть перед майбутнім обвалом

Вівторок, 4 травня, буде неробочим днем у зв'язку зі святкуванням Великодня в неділю. Таким чином, в цей день в Україні будуть актуальними курси долара і євро встановлені на п'ятницю, 30 квітня.

Нагадаємо, що курс долара в останній банківський день склав 27,75 гривень, а курс євро – 33,64 гривень.

Втім, вже в середу, 5 травня, цифри в обмінниках зміняться. Долар чекає падіння на 2 копійки – до 27,73 гривень. У свою чергу, Євро подешевшає відразу на 14 копійок – до 33,51 гривень.

Варто відзначити, що американську валюту в найближчі дні чекає ще більше падіння, про що розповів у коментарі РБК-Україна Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі. Він уточнив, що вже через тиждень курс долара на міжбанку може досягти близько 27,6 Гривень, в той час як придбати валюту готівкою можна буде за 27,5/27,7 гривень.

Додамо, що на міжбанку 30 Квітня курс долара в продажу підскочив на 7 копійок – до 27,81 гривень, а курс в покупці опинився на позначці в 27,78 гривень. А ось курс євро в продажу трохи подешевшав: він став менше на 1 копійку і склав 33,57 гривень.

Нагадаємо, гривня після вихідних влаштує струс долара і євро, в НБУ озвучили курс валют: яких цифр чекати в обмінниках.

Як повідомляла Politeka, долар і євро зачаїлися на час свят: що буде з гривнею.

Також Politeka писала, що долар і євро рвонуть вниз після Великодня: НБУ повідомив офіційний курс валют.