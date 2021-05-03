Курс валют в Україні після вихідних трохи зміниться, показавши зміцнення гривні

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Нацбанку України, в середу після вихідних українська гривня покаже невелике зростання. Як і обіцяли економічні експерти, до літа гривня демонструватиме стабільність, а її курс ставатиме все більш вигідним.

Так, після травневих свят гривня відніме по кілька копійок у долара і євро. "Зелені" подешевшають на 2 копійки. 5 травня в обмінниках їх можна буде купити за 27,73 гривні.

Євро просяде на більш серйозну суму. У середу європейську валюту можна буде купити за 33,51 гривню. Це на 13 копійок дешевше, ніж у п'ятницю.

Варто відзначити, що влітку експерти очікують більш серйозного ривка від гривні. Очікується, що курс може просісти до 27-27,5 гривень за долар. Суттєвої девальвації в найближчі два-три місяці чекати не варто, оскільки Україна має достатні валютні резерви, щоб не допустити цього.

Правда, період стабільності не триватиме довго і вже з осені гривню чекає період девальвації. Аналітики вважають, що до кінця року курс долара в Україні складе 28,8 гривень.

Нагадаємо, що долар і євро рвонуть вниз після Великодня: НБУ повідомив офіційний курс валют.

Як повідомляла Politeka, долар і євро зачаїлися на час свят: що буде з гривнею.

Також Politeka писала, що у Приватбанку залишили українців без грошей в розпал карантину, клієнти в подиві: "Банк не дозволяє...".