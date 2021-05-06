Курс доллара после падения незначительно поднимется вверх, в то время как евро продолжит свое снижение

О том, какими будут официальные курсы валют в Украине 6 мая, сообщил Национальный банк.

В первый рабочий день после праздников доллар и евро подешевели по отношению к гривне. В четверг американская валюта после этого падения вернется к росту, однако он будет совсем незначительным: менее чем на 1 копейку.

Так, курс доллара составит 27,7339 гривен, тогда как 5 мая он держался на отметке в 27,733 гривен. Впрочем, такие изменения будут практически незаметны для желающих приобрести или обменять валюту.

В свою очередь, изменение курса евро будет более значительным. Так, европейскую валюту ждет обвал сразу на 23 копейки. Курс евро составит 33,2751 гривен.

На межбанке курс доллара в продаже 5 мая упал на 7 копеек и достиг 27,74 гривен, а в покупке составил 27,71 гривен.

Курс евро в продаже подешевел на 30 копеек и достиг отметки в 33,27 гривен.

Эксперты ожидают, что в течение этой недели украинцев ждет дальнейшее снижение доллара по отношению к гривне. Ожидается, что курс американской валюты на межбанке достигнет около 27,6 гривен.

Напомним, курс доллара резко изменится на этой неделе, украинцам назвали новые цифры: «Может опуститься до…».

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