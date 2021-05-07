Курс валют в Украине 7 мая будет не самым благоприятным для украинской национальной валюты

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Нацбанка Украины, в пятницу европейская валюта оставит гривну за бортом, показав стремительный рост. Зато доллар будет вести себя более сдержано и даже немного подешевеет.

Так, доллары в обменниках перед длительными праздниками можно будет купить за 27,72 гривны. Евро будут продавать намного дороже, чем в четверг. 7 мая за европейскую валюту придется заплатить 33,41 гривну. Это на 14 копеек дороже, чем днем раньше.

Ранее, со ссылкой на «Обозреватель», мы писали, что в ближайшее время эксперты ожидают падения курса доллара до 27,5 гривен за единицу. Такой обвал может произойти уже в первую неделю мая. Одна из причин такого укрепления гривны, рост цен на украинское сырье за границей, а также стабилизация ситуации на украинско-российской границе.

По словам старшего аналитика компании Empori group Артема Берковича, гривна укрепляется, прежде всего, потому, что в период майских праздников курс конвертации валютных накоплений населения не выгоден.

Добавим, что ранее эксперты прогнозировали гривне рост и укрепление к лету.

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