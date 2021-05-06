Курс долара після падіння трохи підніметься вгору, в той час як євро продовжить своє зниження

Про те, якими будуть офіційні курси валют в Україні 6 травня, повідомив Національний банк.

У перший робочий день після свят долар і євро подешевшали по відношенню до гривні. У четвер американська валюта після цього падіння повернеться до зростання, проте воно буде зовсім незначним: менш ніж на 1 копійку.

Так, курс долара складе 27,7339 гривень, тоді як 5 травня він тримався на позначці у 27,733 гривень. Втім, такі зміни будуть практично непомітні для бажаючих придбати або обміняти валюту.

У свою чергу, зміна курсу євро буде більш значною. Так, європейську валюту чекає обвал відразу на 23 копійки. Курс євро складе 33,2751 гривень.

На міжбанку курс долара у продажу 5 травня впав на 7 копійок і досяг 27,74 гривень, а в покупці склав 27,71 гривень.

Курс євро у продажу подешевшав на 30 копійок і досяг позначки в 33,27 гривень.

Експерти очікують, що протягом цього тижня українців чекає подальше зниження долара по відношенню до гривні. Очікується, що курс американської валюти на міжбанку досягне близько 27,6 гривень.

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