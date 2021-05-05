Курс долара в Україні може різко змінитися найближчим часом

Так, експерти очікують падіння "зеленого" до позначки в 27,5 грн/$ в перший тиждень травня, пише «Обозреватель».

Серед причин зміни курсу називають зниження загрози військової агресії з боку РФ, зростання цін на українську сировину за кордоном.

Старший аналітик компанії Empori group Артем Беркович зазначає, що основна причина зміцнення гривні в тому, що в період травневих свят курс конвертації валютних накопичень населення повинен бути невигідним. Це традиційна Динаміка за багато років.

Свою роль відіграють і інші фактори:

зростання цін на експортовані Україною товари;

МВФ готується до видачі траншу фінансової підтримки вже у вересні поточного року;

підтримку гривні надасть рішення НБУ в квітні цього року підвищити ставку до 7,5%;

більшість спекулятивно налаштованих учасників валютних торгів в Україні зараз будуть активно продавати валюту, що буде підтримувати стабільність гривні.

Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, вважає, що вартість валюти може опуститися до 27,6 грн/$. Настрої на ринку переважно оптимістичні, перед святами активніше здає волюту населення, що забезпечує додаткову Пропозицію на ринку.

А іноземці відновили покупки гривневих ОВДП.

За його прогнозом найближчим часом курс буде і далі рухатися в коридорі 27,60-27,80 гривень за долар.

Відзначимо, 5 травня долари в обмінниках можна купити за 27,73 гривні, хоча в п'ятницю їх продавали по 27,75 гривень. Дві копійки не сильно впливають на споживчий попит, але тенденція до зміцнення гривні очевидна.

Євро ж подешевшав на 13 копійок. В обмінниках європейську валюту можна буде купити за 33,51 гривню.

Нагадаємо, що долар і євро зачаїлися на час свят: що буде з гривнею.

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