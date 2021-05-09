Курс валют в Україні знову зміниться не на користь української гривні
Як передає Politeka.net, короткий робочий тиждень після свят ознаменувався протистоянням інтересів великих гравців на валютному ринку. Це призвело до невеликих курсових гойдалок: Гривня то росла, то втрачала позиції. Перед черговими святами нацвалюта завмерла у вельми вигідному становищі, однак, за прогнозами Нацбанку, після вихідних гривню очікує чергове падіння.
У перший день після свят долар в обмінниках можна буде купити за 27,76 гривень. Це на 4 копійки дорожче, ніж було в п'ятницю.
Євро подорожчає більш істотно. 11 травня європейську валюту продаватимуть по 33,49 гривень, хоча 7 травня продавали по 33,41 гривні.
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Відзначимо, що раніше економічні експерти прогнозували гривні зростання і зміцнення до літа. Більш того, аналітики вважали, що літом національна валюта буде в своїй піковій формі, а долар може коштувати близько 27 гривень за одиницю. Нещодавно експерти підтвердили свій прогноз, заявивши, що в травні курс долара продовжить знижуватися по відношенню до гривні, проте цей процес буде повільним.
До кінця року компанії та експерти готові побачити курс долара в районі 28,8 гривень. Девальвація гривні почнеться восени і триватиме до новорічних свят.
Найближчим часом не варто чекати сильних курсових стрибків, оскільки в України достатньо резервів, щоб підтримувати курс.
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