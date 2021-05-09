Курс валют в Украине снова изменится не в пользу украинской гривны

Как передает Politeka.net, короткая рабочая неделя после праздников ознаменовалась противостоянием интересов крупных игроков на валютном рынке. Это привело к небольшим курсовым качелям: гривна то росла, то теряла позиции. Перед очередными праздниками нацвалюта замерла в весьма выгодном положении, однако, по прогнозам Нацбанка, после выходных гривну ожидает очередное падение.

В первый день после праздников доллар в обменниках можно будет купить за 27,76 гривен. Это на 4 копейки дороже, чем было в пятницу.

Евро подорожает более существенно. 11 мая европейскую валюту будут продавать по 33,49 гривен, хотя 7 мая продавали по 33,41 гривне.

Отметим, что ранее экономические эксперты прогнозировали гривне рост и укрепление к лету. Более того, аналитики считали, что летом национальная валюта будет в своей пиковой форме, а доллар может стоить около 27 гривен за единицу. Недавно эксперты подтвердили свой прогноз, заявив, что в мае курс доллара продолжит снижаться по отношению к гривне, однако этот процесс будет медленным.

К концу года компании и эксперты готовы увидеть курс доллара в районе 28,8 гривен. Девальвация гривны начнется осенью и продлится до новогодних праздников.

В ближайшее время не стоит ждать сильных курсовых скачков, поскольку у Украины достаточно резервов, чтобы поддерживать курс.

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