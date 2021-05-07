Курс валют в Україні 7 травня буде не найсприятливішим для української національної валюти
Як передає Politeka.net з посиланням на дані Нацбанку України, в п'ятницю європейська валюта залишить гривню за бортом, показавши стрімке зростання. Зате долар буде вести себе більш стримано і навіть трохи подешевшає.
Так, долари в обмінниках перед тривалими святами можна буде купити за 27,72 гривні. Євро продаватимуть набагато дорожче, ніж у четвер. 7 травня за європейську валюту доведеться заплатити 33,41 гривню. Це на 14 копійок дорожче, ніж днем раніше.
Раніше, з посиланням на "Обозреватель", ми писали, що найближчим часом експерти очікують падіння курсу долара до 27,5 гривень за одиницю. Такий обвал може статися вже в перший тиждень травня. Одна з причин такого зміцнення гривні, зростання цін на українську сировину за кордоном, а також стабілізація ситуації на українсько-російському кордоні.
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За словами старшого аналітика компанії Empori group Артема Берковича, гривня зміцнюється, перш за все, тому, що в період травневих свят курс конвертації валютних накопичень населення не вигідний.
Додамо, що раніше експерти прогнозували гривні зростання і зміцнення до літа.
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