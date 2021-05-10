Після свят українців чекає новий стрибок курсів долара і євро, які зможуть відігратися на гривні за попередні зниження

Понеділок, 10 травня, буде неробочим днем в Україні у зв'язку з тим, що 9 травня випало на неділю. Таким чином, в цей день будуть актуальними курси валют, встановлені Національним банком України на п'ятницю, 7 травня.

Так, курс долара дорівнюватиме 27,72 гривень, а курс євро – 33,41 гривень.

У вівторок, 11 травня, ситуація зміниться. Причому, гривня подешевшає по відношенню до обох валют.

Курс долара виросте на 4 копійки і складе 27,76 гривень.

У свою чергу, євро подорожчає на 8 копійок, і його курс складе 33,49 гривень.

Іноземні валюти дорожчають і на міжбанку. В останній банківський день - 7 травня – курс долара в продажу становив 27,76 гривень, а курс в покупці склав 27,74 гривень. При цьому, курс євро виріс на 17 копійок і склав 33,65 гривень.

Експерти очікують, що в найближчий тиждень ситуація з курсами валют в Україні не зміниться. Так, аналітик Альпарі Максим Пархоменко в коментарі РБК-Україна зазначив, що за минулий тиждень зміни курсу долара були незначними. За його словами, найближчими днями американська валюта торгуватиме в діапазоні 27,70-27,90 гривень.

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