После праздников украинцев ждет новый скачок курсов доллара и евро, которые смогут отыграться на гривне за предыдущие снижения

Понедельник, 10 мая, будет нерабочим днем в Украине в связи с тем, что 9 мая выпало на воскресенье. Таким образом, в этот день будут актуальными курсы валют, установленные Национальным банком Украины на пятницу, 7 мая.

Так, курс доллара будет равен 27,72 гривен, а курс евро – 33,41 гривен.

Во вторник, 11 мая, ситуация изменится. Причем, гривна подешевеет по отношению к обеим валютам.

Курс доллара вырастет на 4 копейки и составит 27,76 гривен.

В свою очередь, евро подорожает на 8 копеек, и его курс составит 33,49 гривен.

Иностранные валюты дорожают и на межбанке. В последний банковский день – 7 мая – курс доллара в продаже составлял 27,76 гривен, а курс в покупке составил 27,74 гривен. При этом, курс евро вырос на 17 копеек и составил 33,65 гривен.

Эксперты ожидают, что в ближайшую неделю ситуация с курсами валют в Украине не изменится. Так, аналитик Альпари Максим Пархоменко в комментарии РБК-Украина отметил, что за прошедшую неделю изменения курса доллара были незначительными. По его словам, в ближайшие дни американская валюта будет торговать в диапазоне 27,70-27,90 гривен.

Напомним, доллар резко взлетит после выходных, а гривна сдаст позиции: в НБУ обновили курс валют.

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