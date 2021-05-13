Курс валют в Украине 13 мая обрадует укреплением гривны, которая после праздников показала себя не лучшим образом

Как передает Politeka.net, майские праздники ослабили украинскую национальную валюту, но она «взяла себя в руки» и вновь показала рост. Как объясняли экономические эксперты, на майских праздниках на валютном рынке наблюдалось противостояние интересов крупных игроков. Именно поэтому гривна была нестабильной. Сейчас же тенденция к укреплению гривны возвращается.

Ранее мы писали, что эксперты прогнозируют гривне рост к лету. В мае, по прогнозам, гривна будет расти в цене, однако не сильно быстро. Курс 13 мая стал тому подтверждением.

Согласно данным НБУ, в четверг доллары в обменниках будут продавать по 27,63 гривны. Это на 4 копейки дешевле, чем днем ранее.

Евро просядет в цене более существенно. 13 мая европейскую валюту в обменниках будут продавать по 33,49 гривен, хотя днем ранее продавали по 33,67 гривен.

Отметим, что в ближайшую неделю курс доллара продолжит придерживаться текущей динамики. Ожидать сильных курсовых качелей в ближайшее время не стоит, так как у Украины достаточно резервов, чтобы поддерживать курс.

Напомним, что доллар и евро ударят по гривне с новой силой: на сколько изменится курс валют, данные НБУ.

Как Politeka писала, что гривна нанесет удар по доллару, но евро ударит больнее: НБУ раскрыл новые курсы валют.

Также Politeka сообщала, что доллар обрушит гривну после выходных, НБУ озвучил свежие данные: что будет с курсом валют.