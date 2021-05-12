Гривня відіграється за падіння по відношенню до долара, проте курс євро продовжить рости різкими стрибками

Українська валюта почала робочий тиждень з падіння по відношенню до долара і євро після свят. У середу, 12 травня, гривня поверне свої позиції в порівнянні з американською валютою. Дані щодо офіційних курсів валюти озвучив Національний банк України.

Так, курс долара в середу впаде на 9 копійок і складе 27,67. При цьому, напередодні курс американської валюти подорожчав на 4 копійки, склавши після свят 27,76 гривень. Таким чином, гривня змогла зміцнити свої позиції.

Втім, це стосується тільки курсу долара, адже Євро 12 травня продовжить дорожчати по відношенню до гривні. Так, курс європейської валюти підскочить відразу на 18 копійок, досягнувши позначки в 33,67 гривень. Він росте вже другий банківський день поспіль.

На міжбанку ситуація виявилася більш сприятливою для української валюти. 11 травня курс долара у продажу впав на 15 копійок і досяг 27,61 гривень, а в покупці склав 27,59 гривень. Курс ЄВРО у продажу в перший день після свят також подешевшав. Він знизився на 5 копійок і склав 33,60 гривень.

Експерти очікують, що в найближчий тиждень курс долара продовжить дотримуватися поточної динаміки. Американська валюта буде торгуватися в межах 27,70-27,90 гривень.

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