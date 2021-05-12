Гривна отыграется за падение по отношению к доллару, однако курс евро продолжит расти резкими скачками

Украинская валюта начала рабочую неделю с падения по отношению к доллару и евро после праздников. В среду, 12 мая, гривна вернет свои позиции в сравнении с американской валютой. Данные по официальным курсам валюты озвучил Национальный банк Украины.

Так, курс доллара в среду упадет на 9 копеек и составит 27,67. При этом, накануне курс американской валюты подорожал на 4 копейки, составив после праздников 27,76 гривен. Таким образом, гривна смогла укрепить свои позиции.

Впрочем, это касается только курса доллара, ведь евро 12 мая продолжит дорожать по отношению к гривне. Так, курс европейской валюты подскочит сразу на 18 копеек, достигнув отметки в 33,67 гривен. Он растет уже второй банковский день подряд.

На межбанке ситуация оказалась более благоприятной для украинской валюты. 11 мая курс доллара в продаже упал на 15 копеек и достиг 27,61 гривен, а в покупке составил 27,59 гривен. Курс евро в продаже в первый день после праздников также подешевел. Он снизился на 5 копеек и составил 33,60 гривен.

Эксперты ожидают, что в ближайшую неделю курс доллара продолжит придерживаться текущей динамики. Американская валюта будет торговаться в пределах 27,70-27,90 гривен.

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