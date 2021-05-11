Курс валют в Україні 11 травня стане не найвдалішим для національної валюти

Як передає Politeka.net, другі довгі вихідні негативно відбилися на гривні. Як пояснювали експерти, травневі свята стали полем для протистояння інтересів великих гравців на валютному ринку. Саме через це жителі України останнім часом спостерігали курсові гойдалки.

Після других вихідних травня гривню очікує чергове падіння. При чому подешевшає національна валюта як по відношенню до долара, так і до євро.

Європейську валюту в обмінниках продаватимуть по 33,49 гривень за одиницю. Долар подорожчає на 4 копійки і коштуватиме 27,76 гривень. Варто відзначити, що таке подорожчання не сильно відіб'ється на простих українцях, які купують валюту в невеликих обсягах.

Незважаючи на невелике просідання гривні експерти вважають, що влітку ми побачимо її зміцнення. Аналітики вважають, що українці можуть побачити долар по 27 гривень. Однак в найближчий тиждень курс так і буде перебувати в межах 27,70-27,90 гривень за долар. Найближчим часом не варто чекати сильних курсових гойдалок, оскільки в України достатньо резервів, щоб підтримувати курс.

Додамо, що, за словами експертів, до кінця року долар значно подорожчає і коштуватиме на 1-1,5 гривні дорожче, ніж зараз.

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