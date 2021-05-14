Гривна в конце недели нанесет удар по доллару и евро, укрепив свои позиции в обменниках

Так, обе иностранные валюты 14 мая ждет снижение курса, о чем свидетельствуют официальные цифры, представленные Нацбанком.

Стоит отметить, что доллар подешевеет не на много – всего на 1 копейку. Тем не менее из-за этого курс американской валюты опустится до своего минимального показателя за последние 8 месяцев. Он составит 27,6273 гривен. В последний раз доллар стоил меньше только 2 сентября прошлого года, когда его курс составлял 27,6049 гривен.

В свою очередь, курс евро ждет более резкое падение. Он опустится на 12 копеек и достигнет 33,37 гривен. Евро снижается уже второй банковский день подряд.

На межбанке ситуация также складывается удачно для гривны. 13 мая курс доллара в продаже стал дешевле на 0,5 копеек, достигнув 27,63 гривен, а курс в покупке составил 27,61 гривен. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку и достиг 33,42 гривен.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие банковские дни динамика курса доллара не изменится. В обменниках стоит ждать цифр в диапазоне от 27,70 до 27,90 гривен.

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