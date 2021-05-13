Курс валют в Україні 13 травня обрадує зміцненням гривні, яка після свят показала себе не кращим чином

Як передає Politeka.net, травневі свята послабили українську національну валюту, але вона "взяла себе в руки" і знову показала зростання. Як пояснювали економічні експерти, на травневих святах на валютному ринку спостерігалося протистояння інтересів великих гравців. Саме тому гривня була нестабільною. Зараз же тенденція до зміцнення гривні повертається.

Раніше ми писали, що експерти прогнозують гривні зростання до літа. У травні, за прогнозами, гривня буде рости в ціні, проте не сильно швидко. Курс 13 травня став тому підтвердженням.

Згідно з даними НБУ, в четвер долари в обмінниках продаватимуть по 27,63 гривні. Це на 4 копійки дешевше, ніж днем раніше.

Євро просяде в ціні більш істотно. 13 травня європейську валюту в обмінниках продаватимуть по 33,49 гривень, хоча днем раніше продавали по 33,67 гривень.

Відзначимо, що в найближчий тиждень курс долара продовжить триматися поточної динаміки. Очікувати сильних курсових гойдалок найближчим часом не варто, так як в України достатньо резервів, щоб підтримувати курс.

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