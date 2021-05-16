Курс доллара в Украине опустится до минимального показателя за более чем полгода, в то время как евро готовится нанести новый удар по гривне
В преддверии выходных гривна продолжила укреплять свои позиции по отношению к доллару, однако евро, напротив, ослабил украинскую валюту. В воскресенье, 16 мая, в Украине будут актуальными курсы валют, установленные на 14 мая.
Так, курс доллара составит 27,62 гривен, а курс евро – 33,37 гривен.
Однако, эти цифры изменятся уже в понедельник, 17 мая. Официальные данные по курсам валют опубликовал Национальный банк Украины.
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Согласно представленным цифрам, в начале недели доллар подешевеет еще на 1 копейку – до 27,61 гривен. Это самый низкий показатель для американской валюты за последние 8 месяцев. Доллар стоил дешевле только 2 сентября прошлого года (27,6049 гривен).
В свою очередь, курс евро 17 мая подскочит сразу на 10 копеек, достигнув показателя в 33,47 гривен. До этого европейская валюта теряла позиции два банковских дня подряд.
Ситуация на межбанке 14 мая изменилась следующим образом: курс доллара в продаже упал на 8 копеек и составил 27,55 гривен, а курс в покупке достиг 27,53 гривен. Курс евро в продаже поднялся на 2 копейки и составил 33,44 гривен.
По прогнозам экспертов, в этом месяце доллар продолжит дешеветь, а евро будет только укреплять свои позиции.
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