Курс валют в Украине 17 мая удивит резким скачком евро

Как передает Politeka.net, в понедельник, после выходных, европейская валюта покажет резкий рост по отношению к гривне. При этом доллар практически зависнет в воздухе, подешевев всего на 1 копейку. По прогнозам экспертов, в мае доллар продолжит дешеветь, а евро будет только укреплять свои позиции. Отмечается, что уже в ближайшие дни мы можем увидеть в обменниках доллары по 27,5 гривен. Как известно, в последний раз доллар стоил дешевле 27,6 гривен за единицу в конце лета 2020-го.

Так, 17 мая доллары в обменниках можно будет купить по 27,61 гривне. При этом евро будут продавать по 33,47 гривен. Это на 10 копеек дороже, чем было в пятницу.

Так как спрос на валюту в ближайшее время расти не будет, курс будет достаточно стабильным и приятным для простых украинцев. К лету эксперты обещают постепенное укрепление национальной валюты. То, на сколько подешевеют «зеленые», по мнению экспертов, зависит от скорости закупки вакцин Украиной и желания НБУ ограничивать укрепление гривны.

Дело в том, что закупка вакцин требует определенных финансов. Скупка для этих целей валюты госбанками может притормозить сезонное укрепление гривны.

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