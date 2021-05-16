Курс долара в Україні опуститься до мінімального показника за більш ніж півроку, в той час як євро готується завдати нового удару по гривні

Напередодні вихідних гривня продовжила зміцнювати свої позиції по відношенню до долара, проте євро, навпаки, послабив українську валюту. У неділю, 16 травня, в Україні будуть актуальними курси валют, встановлені на 14 травня.

Так, курс долара складе 27,62 гривень, а курс євро – 33,37 гривень.

Однак, ці цифри зміняться вже в понеділок, 17 травня. Офіційні дані щодо курсів валют опублікував Національний банк України.

Згідно з представленими цифрами, на початку тижня долар подешевшає ще на 1 копійку – до 27,61 гривень. Це найнижчий показник для американської валюти за останні 8 місяців. Долар коштував дешевше тільки 2 вересня минулого року (27,6049 гривень).

У свою чергу, курс євро 17 травня підскочить відразу на 10 копійок, досягнувши показника в 33,47 гривень. До цього європейська валюта втрачала позиції два банківські дні поспіль.

Ситуація на міжбанку 14 травня змінилася наступним чином: курс долара у продажу впав на 8 копійок і склав 27,55 гривень, а курс в покупці досяг 27,53 гривень. Курс євро у продажу піднявся на 2 копійки і склав 33,44 гривень.

За прогнозами експертів, цього місяця долар продовжить дешевшати, а євро буде тільки зміцнювати свої позиції.

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