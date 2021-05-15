Курс валют в Україні здивує поведінкою після вихідних

Як передає Politeka.net, перед вихідними українська гривня застигла у вельми вигідному для себе становищі. Долар ослаб до 27,62 гривень за одиницю і, згідно з прогнозом НБУ, продовжить дешевшати після вихідних. Євро поведе себе зовсім по іншому, несподівано вдаривши по гривні.

Відзначимо, що останні кілька тижнів існує тенденція до зміцнення національної валюти. Як і обіцяли економічні аналітики, до літа гривня зміцніє і досягне пікової ціни. Тим більше, що Україна очікує надходження в резерви 2,73 млрд доларів від МВФ. Однак, вже до осені очікується поступова девальвація, а до новорічних свят курс може просісти до 28,8 гривень за долар.

17 травня, після вихідних, долар в обмінниках коштуватиме 27,61 гривню. Європейська валюта несподівано подорожчає на 10 копійок. У понеділок євро продаватимуть по 33,47 гривень.

Експерти очікують, що вже наступного тижня ми побачимо курс в районі 27,5 гривень за долар. Відзначається, що регулятор не буде стримувати курс і викуповувати надлишкову пропозицію валюти. Втім, і попит на валюту найближчим часом зростати не повинен.

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