Курс валют в Україні здивує поведінкою після вихідних

Як передає Politeka.net, перед вихідними українська гривня застигла у вельми вигідному для себе становищі. Долар ослаб до 27,62 гривень за одиницю і, згідно з прогнозом НБУ, продовжить дешевшати після вихідних. Євро поведе себе зовсім по іншому, несподівано вдаривши по гривні.

курс валют, обмінники

Відзначимо, що останні кілька тижнів існує тенденція до зміцнення національної валюти. Як і обіцяли економічні аналітики, до літа гривня зміцніє і досягне пікової ціни. Тим більше, що Україна очікує надходження в резерви 2,73 млрд доларів від МВФ. Однак, вже до осені очікується поступова девальвація, а до новорічних свят курс може просісти до 28,8 гривень за долар.

17 травня, після вихідних, долар в обмінниках коштуватиме 27,61 гривню. Європейська валюта несподівано подорожчає на 10 копійок. У понеділок євро продаватимуть по 33,47 гривень.

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Експерти очікують, що вже наступного тижня ми побачимо курс в районі 27,5 гривень за долар. Відзначається, що регулятор не буде стримувати курс і викуповувати надлишкову пропозицію валюти. Втім, і попит на валюту найближчим часом зростати не повинен.

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