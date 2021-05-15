Курс валют в Україні здивує поведінкою після вихідних
Як передає Politeka.net, перед вихідними українська гривня застигла у вельми вигідному для себе становищі. Долар ослаб до 27,62 гривень за одиницю і, згідно з прогнозом НБУ, продовжить дешевшати після вихідних. Євро поведе себе зовсім по іншому, несподівано вдаривши по гривні.
Відзначимо, що останні кілька тижнів існує тенденція до зміцнення національної валюти. Як і обіцяли економічні аналітики, до літа гривня зміцніє і досягне пікової ціни. Тим більше, що Україна очікує надходження в резерви 2,73 млрд доларів від МВФ. Однак, вже до осені очікується поступова девальвація, а до новорічних свят курс може просісти до 28,8 гривень за долар.
17 травня, після вихідних, долар в обмінниках коштуватиме 27,61 гривню. Європейська валюта несподівано подорожчає на 10 копійок. У понеділок євро продаватимуть по 33,47 гривень.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Замішана в скандалі з розлученням Дзідзьо Цибульська відкрилася перед Осадчою: "Розповіла все, як є"
51-річна Дженніфер Лопес осоромилася на майданчику, показавши зайве в розстебнутому платті: кадри
"Прощайте, діти": 27-річна вчителька передчувала свою загибель, брат розкрив деталі
Джессіка, яка вилетіла з "Холостяка", розповіла, що діється на шоу за кадром: "Щодня ми отримували..."
Експерти очікують, що вже наступного тижня ми побачимо курс в районі 27,5 гривень за долар. Відзначається, що регулятор не буде стримувати курс і викуповувати надлишкову пропозицію валюти. Втім, і попит на валюту найближчим часом зростати не повинен.
Нагадаємо, що гривня завдасть удару по долару, але євро вдарить болючіше: НБУ розкрив нові курси валют.
Як повідомляла Politeka, гривня поставить євро і долар на місце, НБУ озвучив новий курс валют: чого чекати українцям.
Також Politeka писала, що гривня різко рвоне вгору, залишивши за бортом долар і євро: яким буде курс валют від НБУ.